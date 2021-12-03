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В этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, - Шмыгаль

В этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, - Шмыгаль

В 2021 году, по оценкам экспертов, общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит 6,5 млрд долларов.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это рекордный уровень за последние 5 лет, с тех пор как была введена новая методология их подсчета от НБУ», — отметил он.

Шмыгаль отметил, что большая часть этой суммы инвестиций — это результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыли реинвестируют в свою деятельность и развитие.

Национальная экономическая стратегия Правительства предполагает, что с 2025 года мы должны выйти на уровень иностранных инвестиций в 15 млрд долларов ежегодно, отметил глава Кабмина.

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«Для этого приняты и имплементируются более 10 различных программ поддержки инвесторов и улучшения инвестиционного климата», — добавил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,83 млрд долл. Из них 2,33 млрд долл. поступило из стран Европейского Союза. Рост инвестиций в первом полугодии был на рекордном уровне за последние четыре года.

Кроме того, столица Украины заняла 48 место среди лучших мировых стартап-экосистем — по версии Global Startup Ecosystem Index от StartupBlink, где рассматривались 1000 городов.

По материалам Finance.UA
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