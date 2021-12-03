Киевская обходная дорога: начался первый конкурс на строительство

Укравтодор начал конкурсный отбор компании на строительство первого участка Киевской обходной дороги, стоимость работ — 5,4 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.
Первый участок дороги предусматривает строительство отрезка от трассы М-07 Киев — Ковель-Ягодин до М-06 Киев-Чоп длиной 18 километров.
Проект предусматривает строительство 9 искусственных сооружений, в том числе двух мостов, шести путепроводов и одной эстакады.
Конкурс состоится в три этапа. Сначала потенциальные исполнители выражают свою заинтересованность (до 6 января 2022 года) и подают квалификационные предложения, после чего происходит оценка коммерческих предложений участников.
В 2020 году был впервые представлен проект строительства новой киевской обходной дороги, которая будет пролегать вокруг столицы. Ее планируют реализовать к 2025 году в рамках программы «Большая стройка» как один из мегапроектов.
Планируется, что проект строительства дороги будет стоить 85 миллиардов гривен и будет иметь протяженность 180 км.
Всего дорога будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса, Н-01 Киев — Знаменка, Н-08 Борисполь — Мариуполь, М-03 Киев — Харьков и Н-01 Киев — Чернигов.
Изображение: Укравтодор
Напомним, на заседании 6 декабря Кабинет Министров утвердил постановление о реализации экспериментального проекта строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева.
Укравтодор и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД).
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