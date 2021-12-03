Бюджет недополучил 6 миллиардов от лицензий на игорный бизнес

По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало 1,34 млрд гривен дохода от продажи лицензий на игорный бизнес. Это 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд гривен.
Об этом сообщает Опендатабот.
Закон, который легализует игорный бизнес в Украине, вступил в силу в августе 2020 года. Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.
По состоянию на ноябрь этого года больше всего доходов государство получило от продажи лицензий на организацию азартных игр в игорных залах казино (360 млн гривен) и в сети Интернет (304 млн гривен), а также от установки игровых автоматов (309 млн гривен).
В то же время всего в бюджет поступило 18% от запланированного дохода — недополучение составляет 6 млрд гривен.
Доходы от продажи лицензий на азартные игры в 2021 году составили:
Сейчас в Украине зарегистрированы 28 брендов-организаторов азартных игр. Наибольшую площадь залов игровых автоматов и казино, по данным Опендатабот, занимают компании брендов First, Win и FAVBET.
Среди городов лидирует по количеству заведений азартных игр Киев — в столице 10 залов игровых автоматов и 4 казино. За ним идут Львов с 6 залами игровых автоматов и 1 казино и Харьков с 5 залами игровых автоматов и 1 казино. В Одессе работают 4 зала игровых автоматов и 1 казино.
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