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Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов

Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов

Всемирный банк решил предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта «Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине».

Соответствующее решение принял Совет исполнительных директоров Всемирного банка 10 декабря.

Отмечается, что выделенные средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией Covid, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление способности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи отметил, что уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе, поэтому чрезвычайно важным остается наращивание объемов закупки вакцин и увеличение темпов вакцинации населения, вместе с мерами лучшего выявления заболеваемости и повышения осведомленности колеблющихся людей о необходимости вакцинации.

Раньше для усиления реагирования на пандемию Всемирный банк предоставил Украине 155 миллионов долларов США в рамках двух проектов — «Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине» и «Улучшение охраны здоровья на службе у людей». С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине 1,8 млрд долларов США для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

По материалам Економічна Правда
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