АГУ призывает Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений

Ассоциация городов Украины обратилась к правительству с просьбой установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры города. Из-за стремительного роста цен на электричество общины вынуждены сокращать жизненно важные расходы.

Об этом заявил мэра Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

«Стремительный рост цен на электричество и его поставки обусловливает критическое увеличение расходов местных бюджетов на обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы — учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения. Ассоциация городов Украины призывает правительство обеспечить установление фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и учреждений социальной сферы, а также коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры», — заявил Виталий Кличко.

По его словам, в 2021 году органы местного самоуправления потратили на электроэнергию для бюджетных учреждений 2,5 млрд грн, то есть на 40% больше, чем в 2020 году. Хотя предоставление услуг по образованию, здравоохранению и социальному обеспечению является делегированными государством полномочиями, напомнил глава АГУ.

«Такая ситуация приводит к сокращению финансирования других жизненно важных расходов. Также возникла угроза бесперебойному функционированию предприятий, предоставляющих услуги по централизованному водоснабжению», — отметил Виталий Кличко.

Правление Ассоциации городов Украины одобрило обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно установления фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий 10 декабря. На заседании присутствовал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.