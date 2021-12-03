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Государственная доля в банках сократилась до 47%

Государственная доля в банках сократилась до 47%

С начала 2021 года доля государства в банковской системе снизилась до 46,9% на конец октября.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время участия в экономической конференции 5th annual Ukrainian Investment Roadshow в Лондоне.

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«Украинский банковский сектор достиг значительного прогресса за последние пять лет, в том числе и в снижении доли государства в банковской системе — этот показатель на сегодня ниже 50%. С начала 2021 года доля чистых активов государственных банков снизилась на 5,7 процентного пункта до 46,9% на конец октября», — отметил он.

Шевченко напомнил, что приватизация госбанков была и остается первоочередной задачей.

«Наша стратегическая цель — снижение доли рынка государственных банков до 25% к 2025 году. Это будет достигнуто за счет продажи контрольных пакетов акций иностранным и национальным стратегическим инвесторам, международным финансовым учреждениям, а также путем проведения IPO», — подчеркнул он.

Шевченко отметил, что успешная приватизация государственных банков невозможна без построения ими эффективной системы корпоративного управления. Для достижения этой цели внесен ряд важных изменений, в частности в закон «О банках и банковской деятельности», которые вступили в силу в августе 2021 года.

По материалам Финансовый клуб
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