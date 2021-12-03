В Украине расширили «оранжевую» и уменьшили «желтую» зону карантина

В желтой зоне эпидемической опасности по состоянию на 10 декабря находятся столица и 12 областей. На красном уровне остаются десять регионов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
К желтому уровню эпиднебезопасности отнесен Киев, Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области.
На красном уровне эпиднебезопасности остаются Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
На оранжевом уровне две области: Донецкая и Одесская (вчера она была в желтой зоне карантина).
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