Волыньуголь причинил государству убытки на 430 миллионов

ГП «Волыньуголь» причинило государству убытки на более чем 430 млн грн, добывая на протяжении трех лет каменный уголь с просроченным разрешением на пользование недрами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

«Установлено, что срок действия разрешения на пользование недрами, выданный для шахты, истек еще в 2018 году. Поэтому предприятие на протяжении 3 лет осуществляло незаконную добычу ископаемых без уплаты обязательных платежей за пользование недрами в государственный бюджет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы зафиксировали нарушение в ходе плановой проверки предприятия.

Сейчас у Волыньугля есть месяц, чтобы добровольно возместить причиненные государству убытки, иначе будет применена процедура принудительного взыскания.

Угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности в ноябре 2021 года добыли 2,49 млн. тонн угля, что на 7% больше запланированного. В частности, Волыньуголь в ноябре добыл 2110 тонн угля, выполнив плановое задание на 25%.