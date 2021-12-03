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Волыньуголь причинил государству убытки на 430 миллионов

Волыньуголь причинил государству убытки на 430 миллионов

ГП «Волыньуголь» причинило государству убытки на более чем 430 млн грн, добывая на протяжении трех лет каменный уголь с просроченным разрешением на пользование недрами.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

«Установлено, что срок действия разрешения на пользование недрами, выданный для шахты, истек еще в 2018 году. Поэтому предприятие на протяжении 3 лет осуществляло незаконную добычу ископаемых без уплаты обязательных платежей за пользование недрами в государственный бюджет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы зафиксировали нарушение в ходе плановой проверки предприятия.

Сейчас у Волыньугля есть месяц, чтобы добровольно возместить причиненные государству убытки, иначе будет применена процедура принудительного взыскания.

Угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности в ноябре 2021 года добыли 2,49 млн. тонн угля, что на 7% больше запланированного. В частности, Волыньуголь в ноябре добыл 2110 тонн угля, выполнив плановое задание на 25%.

По материалам Укринформ
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