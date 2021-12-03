Волыньуголь причинил государству убытки на 430 миллионов

ГП «Волыньуголь» причинило государству убытки на более чем 430 млн грн, добывая на протяжении трех лет каменный уголь с просроченным разрешением на пользование недрами.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции.
«Установлено, что срок действия разрешения на пользование недрами, выданный для шахты, истек еще в 2018 году. Поэтому предприятие на протяжении 3 лет осуществляло незаконную добычу ископаемых без уплаты обязательных платежей за пользование недрами в государственный бюджет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы зафиксировали нарушение в ходе плановой проверки предприятия.
Сейчас у Волыньугля есть месяц, чтобы добровольно возместить причиненные государству убытки, иначе будет применена процедура принудительного взыскания.
Угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности в ноябре 2021 года добыли 2,49 млн. тонн угля, что на 7% больше запланированного. В частности, Волыньуголь в ноябре добыл 2110 тонн угля, выполнив плановое задание на 25%.
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