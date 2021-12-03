Минэнерго назначило новый наблюдательный совет «Укрэнерго»

Министерство энергетики своим приказом утвердило новый наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

«В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира. Члены наблюдательного совета были избраны номинационным комитетом по результатам прозрачного конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики», — говорится в сообщении.

Новый состав наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»: Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски — независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко — представители от государства.

Отмечается, что Деян Остоич имеет более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в области развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и США.

Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004 -2009) и в Австрии (2016−2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.

Педер Андреасен — 13 лет работал на должности генерального директора Energine — национального оператора системы передачи электроэнергии и природного газа Дании (2005 — 2018 гг.); экс-президент ENTSO-E. С 2018 года был членом наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».

Даниэль Доббени в 2014—2017 гг. занимал должность председателя Совета Директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 работал Председателем Совета Директоров EIT InnoEnergy для Benelux, с 2015 — членом Совета Директоров и Председателем ревизионной комиссии Eurowatt S.A., Люксембург.

Роман Пионковски — бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje. В 2016 — 2017 гг. работал заместителем председателя правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, 2007−2012 гг. — член правления, заместитель председателя правления — директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, председатель правления Energa SA.

Юрий Токарский — был членом наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с 2019 года. К его компетенции относилось представительство интересов акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.

«Михаил Ильницкий имеет значительный опыт работы на украинских энергетических предприятиях. Так, с 2018 года занимал должность председателя правления АО «Черниговоблэнерго», в 2013—2018 гг. — коммерческого директора ПАО «Сумыоблэнерго», с 2003 по 2013 гг. работал на ПАО «Прикарпатьеоблэнерго», — добавили в Минэнерго.

Юрий Бойко — в конце 2020 года исполнял обязанности министра энергетики Украины. В течение 2020−2021 гг. в Министерстве энергетики на должности заместителя министра координировал деятельность Директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.