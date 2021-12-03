Что украинцы думают об идее с экономическим паспортом (опрос)

Более половины опрошенных украинцев положительно относятся к введению экономического паспорта. Соответствующую инициативу предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой «Рейтинг».
Об этой инициативе респонденты были хорошо проинформированы: 32% были хорошо осведомлены об идее, 40% – что-то слышали об этом. Однако были и те, которые совсем ничего не знали об этой инициативе (таких среди опрошенных было 28%).
Как относятся к инициативе:
Среди тех, кто хорошо проинформирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть — не поддерживают.
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