Что украинцы думают об идее с экономическим паспортом (опрос)

Более половины опрошенных украинцев положительно относятся к введению экономического паспорта. Соответствующую инициативу предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой «Рейтинг».

Об этой инициативе респонденты были хорошо проинформированы: 32% были хорошо осведомлены об идее, 40% – что-то слышали об этом. Однако были и те, которые совсем ничего не знали об этой инициативе (таких среди опрошенных было 28%).

Как относятся к инициативе:

большинство (53%) положительно относятся к такому начинанию;

28% – нейтрально;

16% – отрицательно.

Среди тех, кто хорошо проинформирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть — не поддерживают.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский предлагает направить средства от использования украинских недр на образование детей. Такая инициатива будет называться «экономический паспорт»;

отчислять на счета экономических паспортов планируют 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа;

после достижения гражданином Украины совершеннолетия накопленные средства могут использоваться на обучение в учебных заведениях Украины; на покупку собственного жилья на территории Украины; перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или лечения (при достижении 18-летнего возраста);