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В ноябре производство автомобилей сократилось на 17%, – «Укравтопром»

В ноябре производство автомобилей сократилось на 17%, – «Укравтопром»

В ноябре на производственных площадках украинского автопрома было изготовлено 531 ед. автотранспортных средств.

Об этом сообщает Укравтопром.

Несмотря на то, что такой результат почти на 82% лучше октябрьского, относительно прошлого года ноябрьское производство сократилось на 17 процентов.

На такой результат повлияла ситуация с выпуском легковых автомобилей (455 штук). Если по отношению к предыдущему месяцу сборка легковых авто увеличилась более чем вдвое, то по сравнению с ноябрем 2020 года произошло падение на 16,5 процента.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, переставшего раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) вырос до 10 шт., на 7 шт. больше, чем в октябре текущего года и на 1 машину больше результата прошлогоднего ноября.

Производители автобусов в минувшем месяце выпустили 66 машин, почти на четверть меньше, чем в октябре, и на 21% меньше, чем годом ранее. Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 7533 ед. автотранспортных средств, или на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года:

  • легковых автомобилей — 6792 шт. (+81%);
  • коммерческих — 37 шт. (-18%);
  • автобусов — 704 шт. (+12%).
По материалам Finance.UA
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