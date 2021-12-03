Когда Швейцария вернет миллионы Януковича: названо условие

Украина сможет вернуть замороженные в странах ЕС активы Виктора Януковича и его окружения только при условии отсутствия политического влияния на украинские антикоррупционные органы.

Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Клод Вильд.

Вильд отметил, что антикоррупционное законодательство и реформы Украины в сфере борьбы с коррупцией являются предпосылкой для возвращения активов бывшего президента-беглеца Януковича и его соратников.

Дипломат напомнил, что сразу после Революции Достоинства несколько стран мира, в частности Швейцария, заморозили активы, которые подозреваются в том, что их украл Янукович и его сообщники.

По его словам, это решение дало Украине время, чтобы расследовать преступления и доказать, что деньги — коррумпированные и являются собственностью государства.

«Однако прогресс по возвращению украденных активов возможен, только когда антикоррупционные институты Украины независимы, имеют беспристрастное руководство и работают в рамках сильного мандата по предотвращению коррупции и охраны правопорядка», — сказал Вильд.

В частности, посол обратил внимание, что избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) является ключевым для усиления доверия к украинским антикоррупционным органам.

Ранее в Швейцарии напомнили, что срок замораживания средств Януковича завершится через три года. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами.

Еще в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $ 69 млн).