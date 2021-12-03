Чернышов: сеть из 25 индустриальных парков в Украине создаст более 50 тысяч рабочих мест

В течение ближайших лет правительство планирует построить инфраструктуру для создания не менее 25 индустриальных парков. Такая сеть способна обеспечить для страны дополнительно более 50 тыс. рабочих мест и еще 150−200 тыс. — в смежных отраслях.
Об этом написал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в Facebook.
«Сеть из не менее чем 25 индустриальных парков создаст более 50 тыс. рабочих мест. Это не учитывая занятость людей в смежных отраслях. Речь идет о мультипликаторе в экономике. Ведь одно рабочее место в индустриальном парке создает 3−4 рабочих места в смежных секторах — строительстве, логистике, консалтинге. Также важно, чтобы в индустриальных парках делали акцент на изготовлении товаров с высокой добавленной стоимостью. В результате такие площадки уже в ближайшей перспективе будут способны раскрыть экономический, научный и инвестиционный потенциал общин и стать своеобразной „прививкой“ против трудовой миграции», — подчеркнул министр.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в ЗУ № 4416−1 «Об индустриальных парках». Документ вводит финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для инвесторов в индустриальные парки (ИП).
В настоящее время ожидаются для рассмотрения в первом чтении законопроекты № 5688 и № 5689, которые введут фискальные стимулы. Речь идет об освобождении от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на десять лет при его реинвестировании в развитие, освобождение от обложения пошлиной и НДС ввоз нового оборудования для собственного использования, установление льгот по налогу на недвижимость по решению общины.
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