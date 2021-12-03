С сегодняшнего дня в магазинах нельзя бесплатно раздавать пакеты-«маечки»

Сегодня, 10 декабря, в Украине введен в действие закон № 1489-IX, одобренный Верховной Радой 1 июня и вступивший в силу 10 июня. Это — первый этап ограничения обращения пластиковых пакетов на территории Украины.
Документ регулирует оборот указанной продукции и призван стимулировать развитие биоразлагаемых пластиковых пакетов.
Как отметил экс-глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, с сегодняшнего дня запрещается распространение сверхтонких (до 15 микрометров), тонких (до 50 мкм) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг.
За нарушение этого требования для субъектов хозяйствования предусмотрены штрафы — 8,5−17 тыс. грн. При этом запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пакеты (до 225 мм, обычно используемые для сыпучих продуктов и мяса).
Кроме того, под запретом — бесплатная раздача пластиковых пакетов толщиной более 50 мкм. Нарушение карается штрафом 1700−3400 грн.
Стоит отметить, что цены на продажу пластиковых пакетов до сих пор не установлены. Кабмин разработал соответствующий проект постановления, где стоимость пакетов варьируется от 2 до 3 грн за штуку. Однако документ до сих пор не утвержден.
«Такая коллизия фактически делает невозможным использование пластиковых пакетов, и это, по моему субъективному мнению, большой плюс. Ведь эта упаковка остается одной из самых опасных для окружающей среды и до сих пор сложна в переработке», — отметил бывший глава Госэкоинспекции.
Полный запрет на оборот тонких и сверхтонких пакетов предусмотрен с 9 марта 2022 года.
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