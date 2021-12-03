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Зеленский ветировал закон об админпроцедуре

Зеленский ветировал закон об админпроцедуре

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «Об административной процедуре» (законопроект № 3475), принятый 16 ноября.

Об этом сообщает сайт Президента.

«В своих предложениях глава государства обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения надлежащей защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина», — говорится в сообщении.

В то же время Президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением надлежащего баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.

Зеленский предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости введения максимально взвешенного механизма вступления в силу этого закона, что обеспечит должный уровень реализации лицами своих прав согласно принципам административной процедуры.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада приняла Закон «Об административной процедуре» (№ 3475).

22 ноября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал этот закон. Председатель В Р отметил, что его принятие — это важный шаг навстречу гражданам, сервисному государству и Европейскому Союзу.

По материалам Укринформ
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