Зеленский ветировал закон об админпроцедуре

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «Об административной процедуре» (законопроект № 3475), принятый 16 ноября.
Об этом сообщает сайт Президента.
«В своих предложениях глава государства обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения надлежащей защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина», — говорится в сообщении.
В то же время Президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением надлежащего баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.
Зеленский предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.
Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости введения максимально взвешенного механизма вступления в силу этого закона, что обеспечит должный уровень реализации лицами своих прав согласно принципам административной процедуры.
Напомним, 16 ноября Верховная Рада приняла Закон «Об административной процедуре» (№ 3475).
22 ноября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал этот закон.
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