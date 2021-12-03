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Выйдут ли из «красной» зоны все регионы к Новому году: прогноз KSE

Выйдут ли из «красной» зоны все регионы к Новому году: прогноз KSE

В Киевской школе экономики рассказали, выйдут ли из «красной» зоны все регионы к Новому году. Если регионы сейчас возьмут под контроль коэффициент выявления случаев, они могут выйти из «красного» уровня и в этом году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

«Когда регионы начали входить в красный уровень эпидемической опасности, мы в Киевской школе экономики говорили, что ожидаем еще в 2022 году «красные» регионы. Почему? Потому что сейчас «дельта”-волна, для ее сдерживания необходимо больше времени, более жесткие ограничения», — отметил он.

Вместе с тем, эксперт считает реалистичным сценарий, что к Новому году все регионы выйдут из «красного» уровня эпидемической опасности, если стабилизируют показатель выявления новых случаев.

«Если же такого быстрого взятия под контроль коэффициента выявления случаев, то есть наращивания тестирования, не будет, то какие-то регионы — какие-то из этих десяти, которые есть сейчас — могут войти в 2022 год с „красным“ уровнем. Но, действительно, абсолютно реалистичная ситуация, когда в этом году в рамках текущей волны все регионы Украины выйдут из „красного“ уровня», — отметил он.

По материалам РБК-Украина
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