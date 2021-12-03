Прямые иностранные инвестиции на конец года достигнут $6,5 миллиарда

В Национальном банке ожидают, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину по итогам 2021 года составит 6,5 млрд долл.
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.
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«В целом по результатам этого года ожидаем, что приток прямых иностранных инвестиций составит 6,5 млрд долл. США, и большая часть этой суммы — это результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыли реинвестируют в свою деятельность», — сказал Николайчук.
По его словам, в следующем году НБУ ожидает более низкого объема реинвестирования.
«В то же время мы ожидаем, что в Украину будут поступать новые средства из-за рубежа от материнских компаний. По результатам следующего года мы ожидаем, что прямые иностранные инвестиции увеличатся на 5,5 млрд долл.», — отметил заместитель главы НБУ.
В то же время, как отметил Николайчук, репатриация дивидендов за 11 месяцев этого года составила 7,5 млрд долл.
«По результатам года мы ожидаем, что эта сумма превысит 8 млрд долл.», — подытожил он.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,83 млрд долл. Из них 2,33 млрд долл. поступило из стран Европейского Союза. Рост инвестиций в первом полугодии был на рекордном уровне за последние четыре года.
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