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Кабмин назначил Романа Ващука новым бизнес-омбудсменом

Кабмин назначил Романа Ващука новым бизнес-омбудсменом

Сегодня Кабинет Министров назначил Романа Ващука новым бизнес-омбудсменом в Украине. Он перенимает должность от Марчина Свенчицкого, который стал бизнес-омбудсменом в октябре 2019 года.

Под руководством Марчина Свенчицкого Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел более 4000 жалоб бизнеса. В течение контракта, который истекает 31 декабря 2021 года, господин Свенчицкий подписал три новых меморандума о сотрудничестве с государственными органами и начал эффективный инструмент популяризации РБО среди бизнес-сообщества с фокусом на практические инструменты взаимодействия с государственными органами и защиту законных прав бизнеса.

С мая 2015 года Совет бизнес-омбудсмена рассмотрел 10 300 жалоб предприятий на неправомерные действия государственных органов и помог бизнесу вернуть более 20 млрд грн.

Ващук отметил: «Я стремлюсь применить свои знания об Украине и украинцах, накопленные в течение десятилетий, к проблемам бизнеса здесь и сейчас и помочь сформировать умные системные решения на будущее».

Роман Ващук – канадский дипломат, посол Канады в Украине с 2014 по 2019 год. В 2011-2014 годах он был послом в Сербии, Республике Северная Македония и Черногории, способствуя началу там новой бизнес-ассоциации. С 1994 по 1998 год – советник Посольства Канады в Киеве. Он также работал в Берлине и в штаб-квартире Министерства иностранных дел в Оттаве. Ващук начал карьеру на дипломатической службе Канады в 1987 году.

По материалам Finance.UA
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