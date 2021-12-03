На портале «Дія.Бізнес» появится аналитика состояния украинского бизнеса

На портале «Дія.Бізнес» в новом разделе появится аналитика состояния украинского бизнеса.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«На портале „Дія.Бізнес“ доступен прототип нового раздела — „Аналитика состояния украинского бизнеса“. Инструмент предусматривает сбор открытых данных состояния украинского бизнеса и представление их в удобном виде. Новый раздел обеспечит принятие эффективных решений в секторе предпринимательства», — говорится в сообщении.
Этот инструмент будет полезным для активных и будущих предпринимателей, аналитических центров, проектов международной технической помощи, национальных и международных инвесторов, сотрудников центральных и местных органов исполнительной власти, формирующих политику в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, сервис станет полезным для создания программ поддержки предпринимателей правительством и международными донорами, анализа состояния развития предпринимательства в реальном времени, анализа состояния развития предпринимательства в разных разрезах (секторальный, региональный
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