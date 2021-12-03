На портале «Дія.Бізнес» появится аналитика состояния украинского бизнеса

На портале «Дія.Бізнес» в новом разделе появится аналитика состояния украинского бизнеса.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«На портале „Дія.Бізнес“ доступен прототип нового раздела — „Аналитика состояния украинского бизнеса“. Инструмент предусматривает сбор открытых данных состояния украинского бизнеса и представление их в удобном виде. Новый раздел обеспечит принятие эффективных решений в секторе предпринимательства», — говорится в сообщении.

Этот инструмент будет полезным для активных и будущих предпринимателей, аналитических центров, проектов международной технической помощи, национальных и международных инвесторов, сотрудников центральных и местных органов исполнительной власти, формирующих политику в сфере развития малого и среднего предпринимательства.