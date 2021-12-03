В НБУ спрогнозировали цены на газ в 2022 году

Национальный банк Украины ожидает стремительное снижение цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой – 460 долларов за тысячу кубометров.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на Youtube.
“Средняя цена будет около 460 долларов за тысячу кубометров”, – озвучил Николайчук прогноз на 2022 год.
Как отметил замглавы НБУ, цены на газ уже немного скорректировались, а пик был пройден месяц или два назад.
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“Мы ожидаем, что в течение следующего года цена на газ будет стремительно снижаться после отопительного сезона”, – сказал он.
По его словам, НБУ прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.
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