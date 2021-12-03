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В НБУ спрогнозировали цены на газ в 2022 году

В НБУ спрогнозировали цены на газ в 2022 году

Национальный банк Украины ожидает стремительное снижение цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой – 460 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на Youtube.

“Средняя цена будет около 460 долларов за тысячу кубометров”, – озвучил Николайчук прогноз на 2022 год.

Как отметил замглавы НБУ, цены на газ уже немного скорректировались, а пик был пройден месяц или два назад.

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“Мы ожидаем, что в течение следующего года цена на газ будет стремительно снижаться после отопительного сезона”, – сказал он.

По его словам, НБУ прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

Справка Finance.ua:

  • базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены (около 1000 долларов);
  • согласно консенсус-прогнозу, который опубликовало Министерство экономики Украины, в Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%, в 2023 газ подорожает еще на 7,5%%, а в 2024 – на 10%;
  • НАК «Нафтогаз Украины» с мая 2022 года привяжет цены на газ для населения в Украине к рыночной его стоимости в Европе, поскольку 30 апреля 2022 года завершается действие фиксированной цены на голубое топливо.
По материалам РБК-Украина
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