Куда обращаться в случае, если услуги по теплоснабжению предоставляются некачественно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что делать, если с включением отопления в вашей квартире стало не намного теплее.

Как объясняет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, холодный пол, слишком тонкие стены, неплотно подогнанные двери, щели под подоконниками, некачественные или устаревшие оконные рамы – все это приводит к потере тепла в квартире, поэтому, в первую очередь, необходимо устранить недостатки и утеплить дом.

Если проведенные мероприятия по утеплению квартиры не помогли вернуть в нее тепло, вероятно, причина холода заключается в некачественном предоставлении услуг по теплоснабжению.

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“Услуги по централизованному отоплению должны соответствовать нормативной температуре воздуха (которая в соответствии с санитарными нормами не может быть меньше 18° C, а в краеугольных комнатах 20 °C) в помещениях квартиры”, – сказано в сообщении.

Поставщики обязаны обеспечивать своевременность и соответствующее качество жилищно-коммунальных услуг согласно законодательству и условиям договора, в том числе путем создания систем управления качеством в соответствии с национальными или международными стандартами.

В случае нарушения исполнителем условий договора потребитель имеет право вызвать его представителя для составления и подписания Акта-претензии потребителя, в котором указываются сроки, виды, показатели нарушений и т.д.

Алгоритм действий потребителя в случае предоставления ему некачественных услуг по теплоснабжению:

Шаг 1: обращаемся с письменным заявлением в теплоснабжающую организацию с просьбой направить к вам комиссию для проведения замеров температуры. Поставщик услуги обязан прибыть на вызов потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении услуги, но не позднее чем в течение одних суток с момента получения уведомления потребителя.

Шаг 2: измерение комиссией температуры воздуха и составление Акта-претензии. Такой Акт составляется в двух экземплярах и подписывается членами комиссии и владельцем квартиры как потребителем услуги.

Шаг 3: обращаемся в организацию с обращением о проведении перерасчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению на основании Акта-претензии.

Порядок проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводом в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17.02.2010 № 151.

Этот Порядок определяет, что исполнитель обязан произвести перерасчет платы за фактически предоставленные услуги путем уменьшения размера платы за предоставление услуг с учетом требований, установленных этим же Порядком.

Шаг 4: если перерасчет размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению так и не был проведен, выход один – обращаться в суд и уже в суде требовать от поставщика услуги произвести такой перерасчет.