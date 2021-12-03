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Украина привлечет €58 миллионов ЕИБ для реформирования профтехобразования - Шмыгаль

Украина привлечет €58 миллионов ЕИБ для реформирования профтехобразования - Шмыгаль

Украина привлечет 59 млн евро средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реформирования профтехобразования.

Об этом во время заседания Кабинета Министров в четверг сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Правительство принимает решение о привлечении средств Европейского инвестиционного банка для реформы профтехобразования. Речь идет о более чем 1,7 млрд грн или о 58 млн евро. Вместе со средствами государства, местной власти, при поддержке бизнеса мы сможем полностью изменить то, как выглядит профессионально-техническое образование в Украине», — сказал Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, 70% предприятий, нанимавших выпускников украинских профтехзаведений, отмечают, что они не обладают необходимыми навыками для работы.

Поэтому правительство также утвердит концепцию государственной программы для развития профессионально-технического образования на следующие 5 лет. Ключевыми элементами программы являются осовременивание профтехобразования, партнерство с бизнесом, популяризация профтехобразования.

По материалам Укринформ
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