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Утвержден порядок возмещения платы за установку домовых счетчиков

Утвержден порядок возмещения платы за установку домовых счетчиков

Кабинет Министров утвердил порядок возмещения совладельцам многоквартирных домов платы за установку узлов коммерческого учета тепло- и водоснабжения в случае неустановки оператором внешних инженерных сетей и соответствующего оборудования.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 декабря.

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Согласно порядку, на возмещение будут претендовать совладельцы, которые платили за установку приборов учета тепла и воды. Оно будет осуществляться с учетом фактического поступления такой платы.

Средства возмещаются за счет зачисления в обязательства совладельца по оплате соответствующих услуг. Если же совладелец расторг договор о предоставлении услуг, то взносы должны быть возмещены ему в течение месяца.

По материалам Укринформ
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