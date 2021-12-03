Утвержден порядок возмещения платы за установку домовых счетчиков

Кабинет Министров утвердил порядок возмещения совладельцам многоквартирных домов платы за установку узлов коммерческого учета тепло- и водоснабжения в случае неустановки оператором внешних инженерных сетей и соответствующего оборудования.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 декабря.

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Согласно порядку, на возмещение будут претендовать совладельцы, которые платили за установку приборов учета тепла и воды. Оно будет осуществляться с учетом фактического поступления такой платы.

Средства возмещаются за счет зачисления в обязательства совладельца по оплате соответствующих услуг. Если же совладелец расторг договор о предоставлении услуг, то взносы должны быть возмещены ему в течение месяца.