Сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+» исчерпаны, - ВАКС

Предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+», которое длилось с 2017 года, истекли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст решения Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.
«Принимая во внимание то, что по состоянию на
Следственный судья обращает внимание на продолжительность досудебного расследования, которое проводилось с 2017 года.
«За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялось беспрепятственно в течение всего срока. Кроме этого, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следователи (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве», — говорится в полном тексте решения.
Напомним, дело «Роттердам+» длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.
20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР9 ч. назад - 2495 11
monobank начал открывать карты для выплат вакцинированным5 ч. назад - 2676 8
В Раде назвали причину существенного повышения акциза на алкоголь7 ч. назад - 1090 5
Из трех госбанков точно не продадут только один, — министр финансов10 ч. назад - 1881 5
«Дія» может не выдержать наплыва желающих получить «тысячу Зеленского», — Минцифры12 ч. назад - 867 5
monobank начал открывать карты для выплат вакцинированным5 ч. назад - 2676 8
Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР9 ч. назад - 2495 11
В Украину зашел еще один лоукостер из ЕС: рейсы и стоимость билетовВчера, 21:03 - 2079
Нацбанк повысил учетную ставку6 ч. назад - 2020
Из трех госбанков точно не продадут только один, — министр финансов10 ч. назад - 1881 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 914
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1536 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1660
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 457
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1377 1