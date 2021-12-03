Сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+» исчерпаны, - ВАКС

Предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+», которое длилось с 2017 года, истекли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст решения Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

«Принимая во внимание то, что по состоянию на 27.08.2020 оставалось 3 (три) дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства 25.01.2021, 15.04.2021, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства 20.05.2021, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52 017 000 000 000 208 от 24.03.2017 закончился», — говорится в полном тексте решения.

Следственный судья обращает внимание на продолжительность досудебного расследования, которое проводилось с 2017 года.

«За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялось беспрепятственно в течение всего срока. Кроме этого, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следователи (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве», — говорится в полном тексте решения.

Напомним, дело «Роттердам+» длилось более 4 лет. Было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.

20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.