Правительство внедряет новую систему «еОчередь» при пересечении границы

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало проекта «Электронная очередь пересечения границы». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как будет работать проект.
«Идея работы очереди довольно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам — не простаивать по несколько дней», — сообщил Шмыгаль во время заседания правительства.
Согласно постановлению, электронную очередь пересечения границы запустят в экспериментальном режиме с 15 декабря.
Что изменится:
По словам Шмыгаля, введение проекта улучшит имидж Украины и инвестиционный климат.
«Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. В этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы — почти 10 млрд грн на 3 года», — подчеркнул он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себеВчера, 17:33 - 67916 30
Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР6 ч. назад - 2035 9
Зеленский подписал закон о выделении 8 миллиардов на выплаты вакцинированнымВчера, 15:00 - 618 6
Из трех госбанков точно не продадут только один, — министр финансов7 ч. назад - 1474 5
Установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий - статистика ОпендатаботВчера, 17:00 - 898 4
Еще одного украинца оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие паспорта при себеВчера, 17:33 - 67916 30
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы разместили больше всего депозитов (инфографика)Вчера, 16:03 - 2546 2
Укравтодор ожидает на отремонтированной «Дороге единства» трафик в 40-50 тысяч авто в суткиВчера, 16:11 - 2085
Водителям-лихачам ужесточат наказание: что подготовили в ВР6 ч. назад - 2035 9
В Украину зашел еще один лоукостер из ЕС: рейсы и стоимость билетовВчера, 21:03 - 1898
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 890
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1521 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1642
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 454
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1359 1