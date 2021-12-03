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Правительство внедряет новую систему «еОчередь» при пересечении границы

Правительство внедряет новую систему «еОчередь» при пересечении границы

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало проекта «Электронная очередь пересечения границы». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как будет работать проект.

«Идея работы очереди довольно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам — не простаивать по несколько дней», — сообщил Шмыгаль во время заседания правительства.

Согласно постановлению, электронную очередь пересечения границы запустят в экспериментальном режиме с 15 декабря.

Что изменится:

  • благодаря проекту «Электронная очередь пересечения границы», граждане смогут бронировать время пересечения границы;
  • будут созданы зоны для ожидания.

По словам Шмыгаля, введение проекта улучшит имидж Украины и инвестиционный климат.

«Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. В этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы — почти 10 млрд грн на 3 года», — подчеркнул он.

По материалам Finance.UA
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