С 10 декабря «Укрзализныця» изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов

С 10 декабря АО «Укрзализныця» изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. Последний раз его пересматривали в 2019 году, пишет urm.media

Так, указанный фиксированный сбор будет составлять 30 грн вместо 22 грн. Также комиссионный сбор — 20 грн — будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев — аэропорт Борисполь. Таким образом, начиная с 10 декабря билеты на экспресс будут стоить 100 грн.

В компании заявили, что стоимость билета в среднем увеличится на 3%, что даст компании дополнительные 6 млн гривен в месяц, которые будут направлены на совершенствование систем продаж и другие потребности.

В то же время железная дорога уменьшает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Отныне стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей, независимо от размера группы.

При этом в компании отметили, что в 2022 году не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Однако У З готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности, популярности направления, времени приобретения проездного документа.

АО «Укрзализныця» ожидает в 2022 году увеличения грузооборота на 3,7% и роста пассажирооборота на 14,3%, что будет уже 80% от докризисного уровня.

Напомним, Укрзализныця запустила бета-версию портала заказа сервисных услуг. Сейчас на сайте уже доступна услуга заказа групповых билетов онлайн.