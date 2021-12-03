Минэнерго перечислило 300 миллионов на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики 8 декабря 2021 года перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн гривень.

Об этом министерство сообщило в Фейсбуке.

“В среду, 8 декабря, на госшахты было перечислено 300 млн грн для выплаты зарплаты горнякам. Эта сумма – вторая часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго уже обратилось в Министерство финансов с предложением увеличить в этом году расходы на выплаты шахтерам еще на 900 млн грн. Кроме того, 90 млн грн министерство рассчитывает перераспределить за счет экономии по другим бюджетным программам. Соответствующий проект распоряжения уже представлен на рассмотрение правительства.

Минэнерго также разрабатывает совместно с ПАО “Центрэнерго” пути возможного дополнительного авансирования государственных шахт. В министерстве подчеркнули, что эти средства могут быть направлены на выплату заработной платы.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль связывает задолженность по зарплатам шахтерам с ненадлежащим исполнением руководителями отдельных предприятий своих обязанностей.

В июле 2021 года Кабинет Министров обязал шахты, имеющие задолженность по выплате зарплат, направлять на их погашение 80% доходов от реализации продукции.