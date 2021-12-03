Кинотеатр Киевская Русь в Киеве отремонтируют за 287 миллионов гривен

В кинотеатре Киевская Русь на Лукьяновке в Киеве проведут капитальный ремонт за 287 миллионов гривен. Работы планируют завершить до конца 2022 года.

Победителем тендера стало ООО Ж.О.К., которое ранее занималось реставрацией фонтана Самсон на Контрактовой площади.

Во время капремонта должны капитально отремонтировать внутренние помещения, заменить оборудование и мебель, обновить систему электро- и водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования. Также изменится и утеплиться фасад, пол и крыша. Ремонт кинотеатра включает и обустройство прилегающей территории с созданием новой зоны отдыха, планируют построить паркинг на сто машиномест.

Визуализации капремонта кинотеатра «Киевская Русь» появились в декабре 2020 года.

«Наша цель — создание на базе кинотеатра современного мультифункционального культурного центра. Проект будем презентовать уже в следующем году. Сейчас эксклюзивно предоставляю несколько фотографий фасада. В проекте, конечно, предусмотрено и внедрение новейших технологий кинопоказа», — рассказала первая заместитель директора коммунального предприятия Киевкинофильм Лариса Зубенко.

В прошлом году также был объявлен тендер и даже выбран его победитель, однако его пришлось отменить из-за несоответствия названия закупки бюджетному распределению.

Кинотеатр Киевская Русь на улице Сечевых Стрельцов, 93, был построен в 1982 году на месте бывшего кинотеатра Коммунар. Это самый большой коммунальный кинотеатр Киева, сейчас в нем есть два зала на 1192 места и 176 мест.