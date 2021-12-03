Латвия сделала для украинцев ПЦР-тесты в аэропортах бесплатными

В международном аэропорту «Рига» введена возможность всем прибывшим в страну добровольно пройти ПЦР-тест на безвозмездной основе. Нововведение касается и украинцев.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвийской Республике.

«Правительством Латвии внесены дополнения в распоряжение Кабинета Министров от 09.10.2021 года „Об объявлении чрезвычайной ситуации“ о том, что в рамках введенной ранее чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением инфекции COVID-19 в международном аэропорту „Рига“ введена возможность проведения лицами, прибывшими в Латвийскую Республику, добровольного прохождения теста РНК на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

При этом в посольстве уточнили, что это касается и граждан Украины, которые имеют COVID-сертификаты с QR-кодом, которые сгенерированы в «Дія» (о полной вакцинации или о том, что лицо переболело).

Порядок въезда в страну. В настоящее время в Латвии действует порядок, согласно которому разрешен въезд без уважительной причины, в том числе в туристических целях, только тем гражданам Украины, которые имеют сертификат вакцинации с QR-кодом, сгенерированный в «Дія».

Граждане Украины, у которых нет упомянутого сертификата, но имеют отрицательный результат теста на COVID-19, могут въехать в Латвию только в исключительных случаях по решению правительства или отдельного разрешения руководителя Государственной пограничной службы Латвийской Республики.