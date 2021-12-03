Украинцы во время переписи населения ответят на более 50 вопросов: основные темы

В Украине одобрили программу переписи населения в 2023 году. Во время которой граждане должны ответить на более 50 вопросов.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в Facebook.
Соответствующее решение было принято на совместном заседании президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики.
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«Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения», — говорится в сообщении.
В частности, основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации о:
По информации ведомства, получение ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.
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