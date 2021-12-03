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Украинцы во время переписи населения ответят на более 50 вопросов: основные темы

Украинцы во время переписи населения ответят на более 50 вопросов: основные темы

В Украине одобрили программу переписи населения в 2023 году. Во время которой граждане должны ответить на более 50 вопросов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

Соответствующее решение было принято на совместном заседании президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики.

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«Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения», — говорится в сообщении.

В частности, основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации о:

  • основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и пр.);
  • этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;
  • образовании;
  • источниках средств существования;
  • занятости;
  • миграционной активности;
  • определении статуса инвалидности;
  • жилищных условиях.

По информации ведомства, получение ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

По материалам РБК-Украина
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