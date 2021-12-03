Что ищут украинцы в сфере финансовых услуг (инфографика)

Чаще всего жители Украины ищут в интернете кредиты. С января 2019 по сентябрь 2021 спрос на них вырос на 24% (с 5,4 млн запросов до 6,7 млн запросов). В десятке наиболее массовых услуг — также спрос на билеты, ЕЦП, детскую карту и ипотеку.

Об этом свидетельствует исследование спроса на банковские услуги и микрокредиты в интернете от Ольшанский&Партнеры. Finance.ua передает главное.

Структура спроса на финансовые услуги в онлайне выглядит следующим образом:

94,2 % — спрос на кредит (в среднем 6,9 млн запросов/мес.);

3,2 % — спрос на рассрочку (в среднем 240 тыс запросов/мес.);

0,9 % — спрос на депозиты (в среднем 65 тыс запросов/мес.);

1,7% — другие услуги, которые ищут в связке с банками. Примечательно, что это могут быть непрофильные услуги, однако пользователи Интернета ассоциируют их с банковскими организациями (например, электронная цифровая подпись, курс валют, оплата коммунальных, покупка билетов и др.).



Инфографика: Ольшанский&Партнеры

Авторы исследования отмечают, что 96% украинцев, интересующихся кредитом в онлайне, ищут кредит деньгами. В среднем это 6,2 млн запросов в месяц. Вторая по популярности категория — кредит на авто. Ее украинцы ищут в интернете в среднем 100 тыс раз в месяц. В 87,8% случаев украинцы ищут кредиты в связке с названиями банков и микрокредитных организаций (около 6,1 млн запросов в месяц).

ТОП-10 самых популярных организаций в этой категории спроса — микрофинансовые организации. Эта десятка забирает 67% всего онлайн-спроса на услугу кредитования (в среднем 4,16 млн запросов в месяц).

Рассрочку украинцы в большинстве случаев ищут, не указывая, в каком банке или через какого посредника хотели бы ее получить (например, интернет-магазин, банк или маркетплейс).



Инфографика: Ольшанский&Партнеры

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.