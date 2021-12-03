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Украина в ноябре привлекла почти 57 миллиардов гривен от размещения ОВГЗ — Данилишин

Украина в ноябре привлекла почти 57 миллиардов гривен от размещения ОВГЗ — Данилишин

В результате размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) государством в ноябре было привлечено в бюджет 56,9 млрд грн в эквиваленте.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Гривневые государственные заимствования в ноябре составили 56,9 млрд гривень, из которых 11 млрд грн поступили в государственный бюджет 01.12.2021 (по результатам аукциона 30.11.2021)», — написал Данилишин.

Ввиду сокращения средней срочности новых размещений гривневых ОВГЗ средневзвешенная ставка государственных заимствований в национальной валюте в ноябре снизилась до 11,48% (по сравнению с 12,09% в октябре), оставаясь при этом на 12 б. п. выше, чем в среднем с начала 2021 года.

В целом с начала года в государственный бюджет было привлечено 268,4 млрд грн в национальной валюте, из которых 1,8 млрд грн было направлено на капитализацию ЧАО «Экспортно-кредитное агентство», 20 млрд грн — на приобретение акций дополнительной эмиссии ПАО «Украинская финансовая жилищная компания» и 87,9 млрд грн — в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте), в том числе 2,5 млрд долларов США и 644 млн евро.

По словам Данилишина, рост ОВГЗ в собственности банков за неделю на 3,9 млрд грн позволил компенсировать сокращение вложений в ОВГЗ юридических лиц (на 2,3 млрд грн в неделю) и нерезидентов (на 0,6 млрд грн в неделю).

Благодаря более привлекательной доходности (по сравнению с другими финансовыми инструментами) вложения в ОВГЗ физических лиц выросли до исторического максимума — более 24 млрд грн (во всех валютах), которые примерно поровну делятся на вложения в гривневые и валютные ОВГЗ.

По материалам Укринформ
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