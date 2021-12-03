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МВД создало новый орган, чтобы разрабатывать и воплощать реформы

МВД создало новый орган, чтобы разрабатывать и воплощать реформы

Министерство внутренних дел создало Офис реформ — орган, который будет заниматься реформами в сферах, входящих в компетенцию МВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Целью вновь созданного Офиса будет разработка и внедрение реформ в сферах охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и предоставления полицейских услуг. Также значительное внимание будет уделяться охране государственной границы и суверенных прав Украины», — сказал глава министерства Денис Монастырский.

В задачи офиса входят:

  • разработка и внесение предложений по реформам в соответствующих сферах;
  • привлечение экспертов и оказание методологической поддержки для внедрения реформ в сферах, относящихся к компетенции МВД;
  • координация и взаимодействие с проектами международной технической помощи;
  • организация и проведение обсуждений процесса внедрения реформ с общественностью, органами государственной власти, субъектами хозяйствования, донорами и другими заинтересованными сторонами;
  • разработка и поддержка системы мониторинга результатов имплементации реформ.

Офис реформ будет взаимодействовать со структурными подразделениями МВД, учреждениями, которые относятся к сфере управления ведомства и другими госучреждениями.

Состав офиса утверждает министр МВД.

В соответствии с приказом министра, руководителем Офиса стал его советник Вагабов Тамерлан Фархад Оглы. Заместителем руководителя офиса назначили советника Монастырского Светлану Котляревскую.

По материалам Espreso.tv
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