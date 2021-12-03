Украина и Британия выступают против Nord Stream 2

Во время визита в Лондон министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел двусторонние переговоры с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.

Переговоры стали третьим контактом глав украинской и британской дипломатий за последние две недели, сообщает пресс-служба МИД.

Главы дипломатий подробно обсудили шаги для укрепления оборонной способности нашего государства, в частности развития украинских Военно-Морских сил, усиления уровня профессиональной подготовки наших военнослужащих и совместного противодействия дезинформации.

Отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность. Кулеба и Трасс договорились об общей позиции: Украина и Великобритания выступают против газопровода «Северный поток-2», поскольку этот геополитический проект России направлен на подрыв энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Кулеба выразил заинтересованность Украины в начале практического сотрудничества с Соединенным Королевством в сфере диверсификации путей поставок энергетических ресурсов, в частности в области чистой энергетики и производства водорода.

Министр особо подчеркнул важность наиболее полного использования возможностей зоны свободной торговли Украины и Великобритании для увеличения объемов торговли и привлечения новых британских инвестиций в украинскую экономику.

Глава МИД Украины также предложил пути развития торговли с привлечением третьих стран.