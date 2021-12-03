Первый в Украине автобан начнут строить в 2022 году — Шмыгаль

Первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, открывая вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем украинско-хорватский бизнес-форум в Киеве.
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«Убежден, что уже в следующем году в Украине начнет строиться первый автобан от польской границы, от Краковца до Львова, далее на Ровно. Фактически это будет частью дороги в Киев, такого транзита от европейской границы до Киева», — сказал Шмыгаль.
Автобан планируется протяженностью около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога будет рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта — в три этапа.
Напомним, в июле этого года глава Мининфраструктуры Александр Кубраков констатировал, что сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной за средства частных инвесторов, и заявил, что сейчас разрабатываются два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги Стрый — Мукачево и строительство дороги Краковец — Броды — Ровно.
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