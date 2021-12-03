Великобритания дает 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.
Об этом Зеленский написал в Твиттере.
«Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность», — отметил Зеленский.
Он добавил, что по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов.
«Завершили в Лондоне подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании. Благодарен за решения, доказывающие, что Киев и Лондон — близкие союзники. Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.
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