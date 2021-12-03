В Украину зашел еще один лоукостер из ЕС: рейсы и стоимость билетов

В Украине начал работу бюджетный авиаперевозчик из Испании — Vueling Airlines. Лоукост запустил регулярные рейсы из Парижа (аэропорт «Орли») в Киев («Борисполь»). Стоимость билета в одну сторону составляет 30 евро (917 грн).
«Испанский лоукост-перевозчик Vueling начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Киевом. Команда аэропорта приветствовала экипаж авиакомпании с новым направлением», — сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Борисполь» в Facebook.
Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева два раза в неделю – во вторник и воскресенье. Флот авиакомпании состоит из самолетов типа A320, A321 и А319.
Как пишет Аvianews, Vueling уменьшил норму бесплатного провоза ручной клади по самым дешевым билетам в тарифе Basic. Ранее пассажир мог взять в салон одну сумку с габаритами до 40×30×20 см без ограничения по весу и сдать второе место в багаж. Параметры второго чемодана должны были составлять 55×40×20 см, вес — 10 кг.
Теперь старые правила действуют только для тех пассажиров, которые забронировали билет до 22 ноября 2021-го. Все билеты по Basic, купленные с 23 ноября, включают только одно место ручной клади с размерами до 40×30×20 см.
Провоз второго места с габаритами до 55×40×20 см и весом до 10 кг теперь разрешен бесплатно только клиентам Vueling, которые оформили билеты по более дорогим тарифам Optima, Family и TimeFlex.
Так, если пассажир с билетом по тарифу Basic возьмет с собой больше вещей, чем разрешено по действующим правилами, ему придется заплатить штраф за сдачу лишнего чемодана в багаж. Размер сбора — 30 евро (917 грн), если пассажир сдаст сумку на стойке регистрации. А также 40 евро (1222 грн), если сдается на выходе на посадку.
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