YouTube в Украине будет платить за видео в Shorts: Сколько можно заработать

YouTube объявил о запуске программы YouTube Shorts Fund в Украине. Начиная с декабря компания будет поощрять авторов креативных коротких видео за их вклад. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

Finance.ua как портал, который следит за новинками, рассказывает, как присоединиться к программе и сколько украинцы могут зарабатывать на Shorts в YouTube.

Как отмечают представители компании, Фонд в размере 100 миллионов долларов был впервые представлен еще в мае и уже доступен на многих рынках во всем мире. Запуск в Украине стал очередным шагом на пути реализации долгосрочного плана монетизации для Shorts.

Как принять участие в программе YouTube Shorts Fund? Для этого авторы должны соответствовать следующим критериям:

за последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, которое отвечает требованиям;

каналы должны соответствовать Правилам сообщества YouTube, правилам относительно авторского права и правилам относительно монетизации;

каналы, которые загружают видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео (например, неотредактированные клипы из фильмов или телешоу) или видео, которые повторно загружены с каналов других авторов, не будут допущены;

для участия в программе не обязательно, чтобы каналы сейчас участвовали в программе монетизации на YouTube;

авторы должны быть старше возраста совершеннолетия в своей стране/регионе.

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В рамках программы YouTube Shorts Fund соответствующие требованиям каналы могут зарабатывать от 100 до 1 тыс. долларов США ежемесячно. Суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождения аудитории.

Получить дополнительную информацию об условиях участия в YouTube Shorts Fund можно на сайте.

Справка Finance.ua:

YouTube Shorts Fund – это новый инструмент YouTube, который дает возможность быстро и легко создавать короткие видео продолжительностью до 15 или 60 секунд на мобильное устройство и сразу публиковать их на своем канале;