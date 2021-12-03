YouTube в Украине будет платить за видео в Shorts: Сколько можно заработать

YouTube объявил о запуске программы YouTube Shorts Fund в Украине. Начиная с декабря компания будет поощрять авторов креативных коротких видео за их вклад. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.
Finance.ua как портал, который следит за новинками, рассказывает, как присоединиться к программе и сколько украинцы могут зарабатывать на Shorts в YouTube.
Как отмечают представители компании, Фонд в размере 100 миллионов долларов был впервые представлен еще в мае и уже доступен на многих рынках во всем мире. Запуск в Украине стал очередным шагом на пути реализации долгосрочного плана монетизации для Shorts.
Как принять участие в программе YouTube Shorts Fund? Для этого авторы должны соответствовать следующим критериям:
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В рамках программы YouTube Shorts Fund соответствующие требованиям каналы могут зарабатывать от 100 до 1 тыс. долларов США ежемесячно. Суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождения аудитории.
Получить дополнительную информацию об условиях участия в YouTube Shorts Fund можно на сайте.
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