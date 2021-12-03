Олигархов обяжут подавать декларации. Как будут наказывать за скрытое имущество

Принятый в Украине закон об олигархах обяжет их подавать электронные декларации об имуществе наравне с чиновниками и депутатами. При этом за скрытое имущество им грозит уголовная ответственность.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Как рассказал заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Иван Пресняков, у олигархов на подачу декларации будет 10 дней с момента включения в реестр СНБО.
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«На этих лиц будут распространяться требования по декларированию, а также ответственность за их нарушение: административная или уголовная. Реестр НАПК готов для включения в него деклараций лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни, а подразделения, отвечающие за проверку деклараций, готовы к их проверке», — рассказал он.
Уголовная ответственность будет наступать в том случае, если разница между реальными и заявленными в декларации активами составляет более 500 прожиточных минимумов. То есть по показателям госбюджета на следующий год — это более 1,3 млн гривен. Наказание — от 51 тысячи гривен штрафа до трех лет ограничения свободы.
Если разница больше 5,6 млн гривен, то виновник может получить до двух лет реального тюремного срока.
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