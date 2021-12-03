Исполнительная служба взыскала на прошлой неделе задолженности по зарплатам почти на 6 млн грн

Как отмечают в Минюсте, на прошлой неделе государственная исполнительная служба взыскала задолженность по заработной плате в пользу 292 работников, получено почти 6 млн грн.

Наибольшая сумма – 1,5 млн грн в пользу 160 работников взыскана органами государственной исполнительной службы Министерства юстиции в Ровенской области. Средства взысканы со счетов должников.

1,4 млн грн взыскано отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции в пользу 24 работников. Долг взыскан со счетов должников.

Органы государственной исполнительной службы города Киева взыскали 683,3 тыс. грн в пользу 24 работников. Средства взысканы со счетов должников.

С начала 2021 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины взыскали 605 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 41 983 работникам.

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