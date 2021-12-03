Укравтодор ожидает на отремонтированной «Дороге единства» трафик в 40-50 тысяч авто в сутки

После завершения всех ремонтных работ на «Дороге единства» М-30 Стрый — Изварино, которая простирается от Львовской до Луганской областей, ожидаемый трафик на ней будет достигать 40−50 тыс. автомобилей в сутки.
Об этом сообщил заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.
«Это (ремонт) не только позволит сократить время в пути из Львовской до Луганской области минимум на 3 часа, но и разгрузит международные автодороги М-06 Киев — Чоп и М-03 Киев — Харьков — Довжанский, которые сейчас самые популярные маршруты с правого на левый берег. Альтернативный путь — М-30 — позволит ослабить транспортную нагрузку этих самых дорог», — отметил Ивко.
По данным Укравтодора, сегодня на М-30 устроено выравнивающих слоев покрытия и обеспечен безопасный проезд почти на 600 км автодороги из 630 км, запланированных к ремонту в этом году. Полностью справиться с заявленным километражом планируют до конца года. Общая протяженность трассы составляет 1392,3 км, и часть дороги уже была отремонтирована в прошлом году.
Дорога Единства «сшивает» Украину с запада на восток, от Львовской до Луганской области, по территории 10 областей.
Ее стратегическая особенность заключается также в том, что эта дорога является частью европейского маршрута E50, а также пересекается с рядом других международных и национальных трасс Украины: на начальной точке в Стрые — М-06 от границы с Венгрией, в центральной Украине выходит до Н-14, что ведет к Николаеву, а также пересекает трассу М-05 Киев — Одесса, что ведет к основному морскому порту страны.
«Таким образом, есть большая вероятность того, что если водители следуют из одной области Украины в другую или же в другую страну, они так или иначе попадут именно на „Дорогу единства“, став свидетелями инфраструктурных изменений на украинских трассах», — отмечается в публикации.
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