Зеленский подписал закон о выделении 8 миллиардов на выплаты вакцинированным

Президент Владимир Зеленский 8 декабря 2021 года подписал закон, которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы еПоддержка.
Об этом сообщается на сайте Рады. Finance.ua передает детали законопроекта №6297.
Закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн (поступления по общему фонду госбюджета от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров).
8 млрд грн из этой суммы выделено Министерству экономики по бюджетной программе «Предоставление помощи в рамках программы „еПоддержка“». По этой программе объем расходов увеличили на 5 млрд грн.
Согласно проекту закона, правительству поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы еПоддержка, ее размер и требования к субъектам. А также — в трехдневный срок со дня вступления в силу закона принять нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации.
Из указанных 10,2 млрд грн 2,2 млрд грн предусмотрено на увеличение расходов общего фонда по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».
Куда можно будет потратить средства. Средства можно будет потратить на посещение спортивного зала, фитнес-центра, кино, театра, музея, выставки, книги. Также можно приобрести железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины.
Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія». Как это сделать:
На втором этапе (третий квартал 2022 года) правительство предложит альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.
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