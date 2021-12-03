Можно ли сочетать совместительство и отпуск по уходу за ребенком

По желанию женщины или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Об этом сообщает Гоструда в Кировоградской области. Finance.ua передает детали.

“По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, в том числе находящегося на ее попечении, или осуществляющей уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан устанавливать ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю”, – сказано в сообщении.

Где можно работать:

действующим законодательством не установлено, где именно женщина или другое указанное лицо имеет право работать на условиях неполного рабочего дня: на предприятии, с которым она состоит в трудовых отношениях, или на другом предприятии. Следовательно, женщина или другое указанное лицо имеет право работать и на том же, и на другом предприятии или дома;

если женщина приступает к работе на другом предприятии, то соответствующий трудовой договор на условиях неполного рабочего времени имеет признаки трудового договора о работе по совместительству.

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 ч в день и полный рабочий день в выходной. Общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Ограничения на совместительство могут вводиться руководителями государственных предприятий, учреждений и организаций совместно с профсоюзными комитетами только в отношении работников отдельных профессий и должностей, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, дополнительная работа которых может привести к последствиям, которые негативно скажутся на состоянии их здоровья и безопасности производства. Ограничения также распространяются на лиц, не достигших 18 лет, и беременных женщин.

Кроме работников, которым законодательными актами запрещено работать по совместительству, не имеют права работать по совместительству руководители государственных предприятий, учреждений и организаций, их заместители, руководители структурных подразделений (цехов, отделов, лабораторий и тому подобное) и их заместители (за исключением научной, преподавательской, медицинской и творческой деятельности).