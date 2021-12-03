Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) отложила рассмотрение закона об олигархах на январь. Вывод по нему будет предоставлен по срочной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

По ее словам, бюро Венецианской комиссии сообщило о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по украинскому закону «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года.

«Вывод будет предоставлен по срочной процедуре. Предварительно рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10−11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии», — добавила Совгиря.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план борьбы с олигархами.