НКЦБФР допустила к обращению акции 90 иностранных компаний

В ноябре НКЦБФР допустила к обращению акции 12 всемирно известных иностранных компаний, среди которых американская компания Pfizer, увеличив их количество до 85.

В октябре НКЦБФР допустила к обороту акции 15 всемирно известных компаний.

На начало октября стоимость допущенных к обращению в Украине иностранных ценных бумаг достигла $80 млн.