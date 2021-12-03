В «красной» зоне остаются 10 областей (таблица)

В «желтой» зоне карантина находится 14 регионов, а в «красной» — 10. Только одна область «оранжевая».
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В соответствии с таблицей Минздрава, в «красной» остаются 10 областей.
«Красная» зона:
Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.
С 7 декабря Киев вышел из «красной» зоны карантина и перешел в «желтую». Как объяснили в КГГА, ограничения для транспорта и ТРЦ сохраняются. Воспользоваться общественным транспортом смогут пассажиры при наличии «желтого» либо «зеленого» COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.
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