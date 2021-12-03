Экономический паспорт: какие суммы получат украинцы

Зеленский предложил с 2023 года отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал детали инициативы президента.
Как свидетельствует законопроект №6394 о создании экономического паспорта украинца, первые выплаты по которому смогут получить дети, рожденные в 2019 году после достижения совершеннолетия (в 2037 году) будут в размере 626 тыс. грн.
«На момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 832 млрд грн за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит произвести выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 тыс. 125 грн на одного участника фонда», — отмечается в пояснительной записке.
Уплата государственных взносов системы экономического паспорта будет производиться за счет средств специального фонда государственного бюджета, который будет формироваться за счет таких поступлений:
Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд гривен.
Первый годовой государственный взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета 2 размеров минимальной заработной платы (7 тыс. 176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.
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