1,4 миллиарда от приватизации «Большевика» поступили в госбюджет

Средства по результатам аукциона с приватизации завода «Большевик» (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

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По его словам, инвестор также погасит все долги государственного предприятия — свыше 500 млн грн.

«Результат команды Фонда госимущества за 2020−2021 гг. — 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет», — добавил Сенниченко.

Напомним, 27 октября АО «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн — его владельцем станет компания, связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого.