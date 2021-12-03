«єПідтримка»: как вакцинированным украинцам получить и потратить тысячу грн

Директор департамента регуляторной политики и предпринимательства при Министерстве экономики Украины Александр Палазов рассказал, как будет работать программа «єПідтримка».
Об этом он рассказал в программе «Комментарий с Анжеликой Сизоненко» на Еспресо.TV.
«Программа „єПідтримка“, по которой полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1 тыс. грн, будет реализовываться в несколько этапов в 2021 и 2022 годах. На первом этапе прием обращений граждан будет происходить через приложение „Дія“. Учитывая сжатые сроки запуска программы, „Дія“ является самым быстрым и простым техническим инструментом реализации. На втором этапе в 2022-м году уже запланировано внедрение альтернативного инструмента, над которым мы работаем. Для пожилых людей, не имеющих смартфонов, будет предложена альтернатива в следующем году», — отметил Палазов.
Чиновник добавил, что второй этап выплаты 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 запланирован на 2-й квартал 2022 года.
«Относительно перечня участников программы „єПідтримка“: мы говорим о бизнесе, который больше всего пострадал от пандемии COVID-19. Список участников будет утвержден постановлением Кабинета Министров на этой неделе. В программе могут принять участие как юридические лица, так и физические лица — предприниматели. Кабмин будет определять те „деятельности“ украинского бизнеса, которые пострадали и которые будут иметь доступ к этой программе. Президент Зеленский отметил несколько сфер программы: культура, спорт, авиа и железнодорожные перевозки по Украине. То есть компании из этих сфер должны иметь банковский терминал или возможность торговли в интернете, чтобы принять участие в программе», — отметил директор департамента регуляторной политики и предпринимательства.
Он подчеркнул, что полученную тысячу нельзя будет обналичить, чтобы эти средства были потрачены исключительно на услуги тех, кто пострадал от пандемии, а другие компании не могли менять вид деятельности для участия в программе «єПідтримка».
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