Международные резервы Украины выросли до $30,5 млрд благодаря кредиту МВФ

Международные резервы выросли до 30,5 млрд долл. США по итогам ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“По состоянию на 1 декабря 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 30 548,5 млн долл. США. В ноябре они выросли на 3% прежде всего благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда по программе Stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствования (СПЗ)”, – сказано в сообщении.
Динамику резервов в течение прошлого месяца определяли и другие факторы:
1). Операции по управлению государственным долгом.
Валютные поступления в пользу правительства составили 493,1 млн долл. США. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 481,7 млн долл. США. Кроме того, в ноябре правительство и Национальный банк заплатили 64,4 млн долл. США в пользу МВФ.
2). Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
В первые недели ноября предложение валюты на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом на нее. В то же время во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении. С целью сглаживания чрезмерных колебаний Нацбанк выкупил на валютном рынке 1177,8 млн долл. США и продал 792,6 млн долл. США. В целом по итогам ноября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 385,2 млн долл. США.
3). Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 135,6 млн долл. США.
Инфографика: НБУ
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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